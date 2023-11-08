Алкоголь и интимные услуги: за что осудили племянника Кайрата Боранбаева

Пока бизнесмен Кайрат Боранбаев находился в тюрьме, ему незаконно предоставляли возможность пользоваться мобильным телефоном и праздновать день рождения с употреблением спиртных напитков, сообщает Zakon.kz.

Все это стало возможным, пишет КТК, после того, как племянник известного бизнесмена дал взятку, за что был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Из материалов уголовного дела стало известно, что Абилхан Боранбаев преподнес своему дяде подарок, оплатив ему услуги интимного характера.

"22 сентября 2022 года в 20:40, исполняя преступные планы, при конвоировании Боранбаева К.С. из здания АФМ в СИЗО отклонился от маршрута следования и остановился недалеко от кафе "Нұр", расположенного по шоссе Алаш города Астаны, совершая незаконные действия в пользу взяткодателя Боранбаева А.Т., а именно – предоставил возможность Боранбаеву встретиться с оказывающей интимные услуги, а также отпраздновать день своего рождения с употреблением спиртных напитков. Свидетельница показала, что в вечернее время Боранбаев А.Т. организовал встречу с Боранбаевым К.С. Они встретились в джипе черного цвета. Она оказала интимные услуги за денежное вознаграждение", – говорится в статье телеканала.

О том, что племянника Кайрата Боранбаева приговорили к тюремному сроку, стало известно 26 октября 2023 года. Абилхана Боранбаева осудили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

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15 сентября Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Бизнесмену, который возместил ущерб государству и раскаялся, заменили реальный срок на ограничение свободы и 6 ноября освободили из тюрьмы. Теперь он должен постоянно находиться по месту своей прописки и отмечаться в службе пробации.

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