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В Казахстане оценят качество баз данных девяти госорганов

В Казахстане оценят качество баз данных девяти госорганов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:10 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 июля 2024 года принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова. Детали встречи озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Отмечено, что Шаймарданов ознакомил президента с информацией о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также с предложениями по дальнейшей реализации структурных реформ.

Также глава Агентства доложил об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными:

  • Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников;
  • до конца 2024 года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных.

В продолжении Шаймарданов проинформировал Токаева о переходе Агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации.

Также он сообщил, что реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.

"По итогам встречи президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил председателю Агентства продолжить дальнейшую работу в этом направлении", – отмечено в публикации.

Днем ранее, 16 июля, Токаев принял председателя Национального банка. Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации банком денежно-кредитной политики в январе – июне 2024 года.

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