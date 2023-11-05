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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

небо, облака Фото: pxhere
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 5 по 7 ноября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

5 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +1+3 °C, ночью -1-3 °C.

6 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +1+3 °C, ночью -4-6 °C.

7 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +4+6 °C, ночью -2-4 °C.

Алматы

5 ноября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +15+17 °C, ночью +4+6 °C.

6 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +10+12 °C, ночью +1+3 °C.

7 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +10+12 °C, ночью 0,-2 °C.

Шымкент

5 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +18+20 °C, ночью +4+6°C.

6 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19+21 °C, ночью +5+7 °C.

7 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16+18 °C, ночью +5+7 °C.

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