Аким Павлодарской области освободил от должности своего подчиненного

Аким Павлодарской области Асаин Байханов освободил от должности своего подчиненного – руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" Ержана Салханова, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава региона рассказал в Instagram.

"Мной принято решение освободить от занимаемой должности руководителя управления энергетики и ЖКХ Ержана Салханова за ослабление контроля в решении курируемых вопросов", – написал Асаин Байханов.

По словам акима, вечером 20 ноября 2023 года он провел совещание по вопросам ликвидации последствий урагана.

"В ночь с субботы на воскресенье штормовым ветром с порывами до 37 м/с в трех городах и шести районах области сорвало кровлю на 83 соцобъектах, повалило деревья, остановки и др. Также в разной степени пострадали 63 МЖД и 84 частных дома. В пострадавших регионах объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера, проведена оценка причиненного ущерба, определяются подрядные организации для восстановления объектов". Асаин Байханов

Глава региона уточнил, что из-за 246 аварий на сетях электроснабжения и повреждения более 100 опор линий электропередач без света были 117 населенных пунктов.

"На сегодня жители еще 18 сел области остаются третьи сутки без электроснабжения, что недопустимо. Поручил гендиректору АО "Павлодарэнерго" Олегу Щемелю лично самому разобраться в ситуации и обеспечить оперативное устранение недоработки подчиненных ему организаций к завтрашнему дню". Асаин Байханов

В Павлодарской области с 18-19 ноября 2023 года резко ухудшилась погода и поднялся сильный ветер. По данным местного Департамента по чрезвычайным происшествия, в результате зафиксирован ряд происшествий.

Материал по теме Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре

Ержан Салханов занимал должность руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" с 3 июня 2021 года.