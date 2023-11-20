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Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре

Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области с 18-19 ноября 2023 года резко ухудшилась погода и поднялся сильный ветер. По данным местного Департамента по чрезвычайным происшествия, в результате зафиксирован ряд происшествий, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что всего зарегистрировано 183 факта срыва кровель зданий.

"Было отключение электроэнергии в 117 населенных пунктах. В настоящее время восстановлено в 84, на контроле еще 33 населенных пункта".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

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Из-за штормового предупреждения 19 ноября 2023 года аким Павлодарской области Асаин Байханов призвал жителей области воздержаться от выхода на улицу.

Кроме того, от природной стихии пострадала и Карагандинская область. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет.

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