Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре
Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области с 18-19 ноября 2023 года резко ухудшилась погода и поднялся сильный ветер. По данным местного Департамента по чрезвычайным происшествия, в результате зафиксирован ряд происшествий, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что всего зарегистрировано 183 факта срыва кровель зданий.
"Было отключение электроэнергии в 117 населенных пунктах. В настоящее время восстановлено в 84, на контроле еще 33 населенных пункта".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
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Из-за штормового предупреждения 19 ноября 2023 года аким Павлодарской области Асаин Байханов призвал жителей области воздержаться от выхода на улицу.
Кроме того, от природной стихии пострадала и Карагандинская область. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет.
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