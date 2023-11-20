Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области с 18-19 ноября 2023 года резко ухудшилась погода и поднялся сильный ветер. По данным местного Департамента по чрезвычайным происшествия, в результате зафиксирован ряд происшествий, сообщает Zakon.kz.

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