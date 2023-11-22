Глава "Филип Моррис Казахстан": Мы движемся к бездымному будущему

На ежегодном инвестиционном форуме "Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям-2023" выступил представитель первой компании-инвестора, которая работает в Казахстане уже 30 лет.

У компании "Филип Моррис Казахстан" лицензия инвестора № 1, выданная еще в далеком 1993 году. Ее руководитель Энрике Хименес рассказал об особенностях работы в Казахстане и о тех возможностях, которые созданы для крупных международных инвесторов местными властями в Казахстане.





Само мероприятие KGIR является своего рода "мостом" между казахстанским правительством и глобальным инвестиционным сообществом. Ежегодно на KGIR съезжаются более 500 участников со всего мира, включая представителей финансового сектора, крупных инвесторов, руководителей транснациональных компаний и известных экспертов-аналитиков в сфере экономики. В ходе KGIR-2023 обсуждались новые глобальные инициативы в сфере инноваций как ответ на современные вызовы, а также инвестиционные возможности Казахстана.





Перед собравшимися выступил глава государства, особо отметив, что ожидает от иностранных инвесторов честного взаимовыгодного сотрудничества.

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Казахстан и дальше служит экономическим двигателем для Центральной Азии. Мы продолжаем свою работу по привлечению инвестиций, несмотря на те сложные условия, которые есть сейчас". Касым-Жомарт Токаев

На сессии, посвященной потенциалу экономических кластеров в регионах Казахстана, управляющий директор "Филип Моррис Казахстан" Энрике Хименес особо отметил огромный транспортно-логистический потенциал Алматинской области, где работает фабрика компании. Глава ФМК выразил надежду, что дальнейшее развитие инвестиционного потенциала области позволит привлечь еще больше долгосрочного капитала в реальный сектор.

"Акимат области проделал большую работу для привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для инвесторов. Это подтверждается статистикой – по итогам 8 месяцев 2023 года объем промышленного производства вырос на более чем 116% (в сравнении с тем же периодом 2022 года) и составил 1,160 триллиона тенге". Энрике Хименес

Он также рассказал о работе по созданию четырех индустриальных зон в Алматинской области и особенно остановился на специальной экономической зоне "G4 City", которая была создана в 2023 году.





В своей речи глава ФМК отметил, что в этом году компания отметила 30-летие своей деятельности в Казахстане и продолжает стабильно инвестировать в экономику страны.

"Общий объем наших инвестиций на сегодняшний день превысил 565 млн долларов США. ФМК является одним из крупнейших налогоплательщиков Казахстана – в 2022 году налоговые поступления от "Филип Моррис Казахстан" составили более 1% доходов от государственного бюджета РК", – сказал он.

Он заявил, что глобальная цель компании – бездымное будущее, то время, когда сигарета уйдет в историю и будет музейным экспонатом. Для того чтобы курильщики повсеместно переходили на менее вредные бездымные продукты, "Филип Моррис" инвестирует в развитие инновационных технологий, в особенности – в нагреваемый табак.

"Развитие альтернативных продуктов, локализация их производства, продолжение инвестиций в инновации для сокращения рисков – настоящее и будущее отрасли", – добавил Хименес.

В ходе форума было отмечено, что в рамках Национальной инвестиционной политики Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении еще не менее 150 млрд долл. иностранных инвестиций.





"Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов". Алихан Смаилов

По его словам, в 2022 году валовый приток прямых инвестиций в Казахстан достиг 28 миллиардов долларов США – на 17,7% больше, чем годом ранее. А только за 6 месяцев текущего года в национальную экономику РК привлечено уже порядка $14 млрд.