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Аким СКО отчитался перед депутатами

Аким СКО отчитался перед депутатами Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Сегодня, 23 ноября, состоялась отчетная встреча главы региона перед депутатами областного маслихата. Гауез Нурмухамбетов доложился о результатах развития области за 10 месяцев текущего года, а также определил планы на будущее.

Глава области проинформировал депутатов о реализуемых проектах в сфере сельского хозяйства и промышленности. Также Гауез Нурмухамбетов подробно остановился на проводимой работе по строительству жилья, развития инфраструктуры, ремонту дорог и сетей водоснабжения. Вопросы образования, здравоохранения, культуры и спорта также были отражены в отчете акима области.

Аким СКО отчитался перед депутатами

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Аким СКО отчитался перед депутатами

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

По завершению отчета, депутаты задали свои вопросы и получили ответы, которые коснулись прохождения отопительного сезона, строительства нового полигона ТБО и работы транспортной инфраструктуры.

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