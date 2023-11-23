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Военное сотрудничество, противодействие терроризму, ликвидация ЧС: Токаев озвучил приоритеты для ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритетные вопросы в сотрудничестве стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит Казахстану, и предложил сфокусировать деятельность организации на следующих приоритетных направлениях:

Первое – сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности.

"Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с организацией ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в практических мерах по укреплению сотрудничества ОКБ и ШОС", – сказал Касым-Жомарт Токаев. 
Александр Лукашенко, ОДКБ

Фото: Акорда

Второе – взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По словам президента, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов.

"Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научной потенциала государств-членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", – добавил он.
Садыр Жапаров, ОДКБ

Фото: Акорда

Третье – развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

"Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предлагаем активизировать деятельность рабочих групп, экспертов по борьбе с экстремизмом и терроризмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", – заявил президент. 

Четвертое – противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Эмомали Рахмон, ОДКБ

Фото: Акорда

Пятое – борьба с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью. 

"Подобные угрозы сопряжены с негативными и тяжелыми последствиями для общественной и экономической безопасности. Ответной мерой должно стать проведение профильных оперативно-профилактических и специальных мероприятий ОДКБ в указанных сферах", – сказал  Касым-Жомарт Токаев.

Шестое – углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Так, по словам главы государства, во главу угла следует поставить отработку практического взаимодействия. Необходимо повышать уровень готовности и оперативности спасательных формирований. Также будет развиваться сотрудничества в рамках координационного совета ОДКБ по чрезвычайным ситуациям.

Владимир Путин, ОДКБ

Фото: Акорда

Седьмое – противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.


"В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента – операций ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий proxy", – заключил президент Казахстана. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что при согласии других сторон документ будет утвержден в следующем году.

Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ

Фото: Акорда

Ранее, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, Касым-Жомарт Токаев высказался о конфликте на Ближнем Востоке, отметив, что "мириться с ситуацией невозможно". 

Президент Казахстана также призвал ОДКБ уделять больше внимания борьбе с наркотиками.

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ОДКБ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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