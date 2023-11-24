Токаев в Баку, снижение базовой ставки Нацбанком, новые авиарейсы в Китай: главное за день

Президент РК Касым-Жомарт Токаев находится с визитом в Баку, где принял участие в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), Нацбанк снизил базовую ставку, Китай открывает новые авиарейсы в Казахстан. Об этих и других важных новостях расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

24 ноября 2023 года ночью глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

В ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Касым-Жомарт Токаев вновь поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности страны в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН.

Президент также отметил, что взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном интенсивно развиваются, появляются новые проекты. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между двумя странами нет никаких требующих решения вопросов.



Затем президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Он заявил, что Казахстан высоко оценивает вклад, который вносит Азербайджанская Республика в развитие СПЕКА и укрепление сотрудничества регионов Центральной Азии и Кавказа.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации. По мнению президента, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов.

Глава государства также полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.

"За последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов. В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим он отметил, что большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий наших машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства.

Президент уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона. Венцом огромной работы стал сегодняшний исторический Саммит глав государств – участников СПЕКА.

Лидер Казахстана отметил, что наша страна намерена продолжать реализацию этой Программы для обеспечения инклюзивного будущего, в котором все граждане в равной степени смогут получить пользу от социального, технологического и экономического прогресса.



Достижению этих целей будет способствовать инициатива Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

Финансы. Экономика

Нацбанк вновь снизил базовую ставку.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п. п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", – говорится в сообщении Нацбанка.

В финрегуляторе отметили, что годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие.

Перелеты

Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан: с 23 января 2024 года планируется открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой 3 рейса в неделю.

"При повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года", – говорится в сообщении.

В свою очередь представители Loong Airlines в декабре текущего года планируют увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.

Кроме того, представители Air Chinа сообщили, что рассматривают вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана – Сиань – Пекин.

В целом, в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам.

Увеличение количества авиарейсов связано с введением безвизивого режима между Казахстаном и Китаем с 10 ноября 2023 года.

Криминал

В Алматы школьный бухгалтер украла более 46 млн бюджетных тенге.

Сотрудники прокуратуры Алматы выявили хищение бюджетных средств на сумму свыше 46 млн тенге в одной из школ южной столицы. По данным надзорного органа, главный бухгалтер школы на протяжении года незаконно перечисляла заработную плату сверх предусмотренного штатным расписанием на свои личные счета.

По данному факту прокуратурой Бостандыкского района начато досудебное расследование. В ходе следствия бухгалтер школы полностью признала свою вину. Приговором суда она осуждена по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК РК к семи годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на пять лет.

Культура

Режиссер фильма "Айка" снимет фильм мирового уровня о Туркестане.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с известным режиссером, уроженцем южного региона нашей страны Сергеем Дворцевым. По информации акимата Туркестанской области, он хочет снять историческую киноленту в жанре приключенческой драмы, основанную на реальных событиях, с участием зарубежных артистов и кинозвезд Казахстана.

Отмечается, что сценарий фильма пока держится в секрете. Однако известно, что в фильме покажут некоторых исторических личностей. Отдельные эпизоды картины будут сняты в Туркестане и Карнаке.

"Это будет очень большая работа. Ведется подготовка к мегапроекту, в котором примут участие представители нескольких стран мира, в том числе и кинозвезды. Кастинг пройдет и в Казахстане. Эта тема очень важна для меня, близка мне. Последние восемь месяцев я изучаю исторические факты, знакомлюсь с тем, что написано на иранском, китайском языках. Я вдохновлен. Готов собрать материалы и удивить мир. Это будет уникальное произведение, которое не затеряется в архивах через 2-3 года, а сохранится надолго", – сказал Сергей Дворцевой.

Кинорежиссер подчеркнул, что он хочет и готов внести свой личный вклад для дальнейшего развития казахстанского кинематографа.

Мировые новости

Началось перемирие между Израилем и ХАМАСом.

24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие. Боевики собираются освободить первую группу из 13 израильских заложников – женщин и детей.

Перемирие началось в 11:00 по времени Астаны и предусматривает всеобъемлющее прекращение огня на севере и юге сектора Газа с последующим освобождением некоторых из более чем 240 заложников.

В течение нескольких часов, предшествовавших заключению перемирия, боевые действия продолжались. Обе стороны также дали понять, что перемирие будет временным, до возобновления боевых действий.

В Газу начнет поступать дополнительная помощь, а первые заложники, включая женщин, будут освобождены в 16:00 по местному времени (20:00 по времени Астаны). За четыре дня их число возрастет до 50, заявил в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

По меньшей мере 35 человек из числа захваченных в заложники – дети, причем 18 из них на момент нападения ХАМАС были в возрасте 10 лет и младше.

Египет заявил, что после начала перемирия в Газу будет ежедневно доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре грузовика газа, а также 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

Позже Израильские власти в рамках перемирия с палестинским движением ХАМАС впервые пропустили в сектор Газа грузовики с топливом и газом для приготовления пищи.

Спорт

Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024.

Рейтинг самых дорогостоящих сборных, которые не сумели квалифицироваться на финальную стадию Чемпионата Европы 2024 года, возглавила Норвегия. Па версии Transfermarkt, коллектив одного из лучших форвардов мира Эрлинга Холанда стоит на первом месте списка сборных, которым не повезло с поездкой на Евро-2024.

По оценке экспертов, суммарная стоимость всех игроков норвежской команды составила 335,4 млн евро. Еще три европейские сборные могут похвастаться своим дорогим составом, но это им не помогло с поездкой в Германию. Сюда вошли: Швеция – 206,9 млн евро, Ирландия – 161,6 млн, а также Россия – 157,3 млн, которая вовсе отстранена от международных турниров.

Далее в список топ-10 вошли следующие страны: Северная Македония – 54,4 млн, Косово – 51,1 млн, Черногория – 46,8 млн, Болгария – 36,4 млн, Армения – 34,6 млн и Северная Ирландия – 32,2 млн евро.

Погода

Ледяной дождь, метель и похолодание ожидается в Казахстане 25-27 ноября.

По данным РГП "Казгидромет", атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере страны, постепенно уходит на северо-восток.

"В тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы в северных регионах до -5-10°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивый характер погоды. повезет лишь жителям южных регионов, где прогнозируется преимущественно погода без осадков.