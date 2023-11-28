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Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов

Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов Фото: скриншот видео
Из достоверных источников нам стало известно, что прокуратура города Алматы начала процесс экстрадиции экс-банкира, бывшего председателя правления Эксимбанк Казахстана Еркына Амирханова из США.

В Казахстане его должны привлечь к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного чужого имущества.

По утверждению следствия, Амирханов вместе с его нынешней супругой Артамбаевой (бывший президент АО "ЦАТЭК") осуществляли хищения в особо крупном размере во время управление деятельностью компаний группы АО "ЦАТЭК", включая контролируемый ими Эксимбанк Казахстан.

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Ранее Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по фактам хищения денежных средств, размещенных в АО "Эксимбанк Казахстан", по статье 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества").

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А также в одном из материалов мы рассказывали о том, как бизнесмен Амирханов попал в список Forbes – топ-50 богатейших людей Казахстана, о его отъезде в Америку и развитии этого дела.

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