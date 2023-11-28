Казахстанцы предлагают непривитым детям ограничить посещение детского сада – ответ Минздрава

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Олжабаев на брифинге в правительстве рассказал, могут ли ограничить непривитых от кори детей в посещении детского сада, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуркан Олжабаев заявил, что от Минздрава не было никаких приказов и постановление об ограничении посещения детского сада для непривитых от кори детей.

"У нас в приказе, который уже есть, процент непривитых детей по группам не должен превышать 10%. Других приказов нет. Он в реализацию Кодекса о здоровье народа был принят в 2020 году. С того периода никаких изменений не было. Вакцинация у нас добровольная, мы не можем так заставить. Да, действительно, у нас есть показатель – не более 10% непривитых детей, которые могут посещать такие коллективы, но других жестких мер нет", – сказал он.

Его заместитель Зауре Ахметова добавила, что корь – это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего не вводились и не планируется вводить.

"Мы ситуацию держим на контроле, если в каком-либо организованном детском коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации – будь это дошкольная организация, школа, вуз или колледж, будут приниматься меры по каждой организации индивидуально", – заверила она.

Также Зауре Ахметова рассказала о состоянии 30 детей, которые находятся в реанимации из-за кори.

"По стране развернуто 3,5 тыс. коек для больных корью. На сегодня занято порядка 59,5% – 5375. В реанимации находятся 30 детей, 15 – дети до года", – констатировала Зауре Ахметова.

28 ноября 2023 года министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% приходится на непривитых детей.