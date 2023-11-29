Мавзолей Яссауи хотят включить в перечень стратегических объектов

На брифинге в СЦК 29 ноября аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил, что после предотвращения попытки теракта в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи власти направили в правительство письмо с просьбой придать историческому объекту стратегический статус, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава региона, гарантию, что теракт не произойдет больше на территории мавзолея, никто дать не может. В связи с этим для обеспечения объекта специальной охраной акимат направил в правительство письмо с просьбой внести мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в список стратегических.

"Инцидент (попытка теракта. – Прим. ред.) произошел в феврале. Я сам узнал благодаря информации в СМИ. По моим сведениям, вроде гражданин Таджикистана, гражданин иностранной страны, хотел совершить такое действие. Он, возможно, приверженец другого течения, не знаю, почему он решился на это. Я не могу сказать, почему и зачем он пошел на такое. Мы направили в правительство письмо о том, чтобы мавзолей включили в список стратегических объектов. После того, как он будет внесен в список, специальной охраной будут проводиться меры безопасности". Дархан Сатыбалды

В сентябре этого года на 40-м заседании Совета РАТС ШОС заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.