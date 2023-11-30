Разработать антикризисную Дорожную карту по зерну предложил депутат

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, обращаясь к премьеру страны, депутат Серик Егизбаев попросил разработать антикризисную Дорожную карту по госзакупу зерна, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, правительство должно пойти на принятие нестандартных решений и принять антикризисную Дорожную карту, в которой требуется предусмотреть ряд мер.

"Следует по примеру урожая 2011 года осуществить госзакуп не менее 3 млн тонн внеклассного зерна. Необходимо предусмотреть возможность максимального использования внеклассного зерна на внутреннем рынке путем его реализации птицеводам, животноводам и спиртзаводам". Серик Егизбаев

Также необходимо включить еще меры:

по вопросу субсидирования транспортных расходов по доставке зерна внутри страны, в том числе до морского порта Актау и сухого порта Хоргос;

по возможности товарного обмена данной категории зерна по форвардному закупу Прокорпорации;

по погашению всей имеющейся задолженности по субсидиям перед аграриями до конца текущего года;

по вопросу возмещения НДС при импорте семян, а также использования семян 2 и 3 репродукции в посевной компании 2024 года;

по увеличению срока пролонгации всех обязательств фермеров не менее чем на 24 месяца.

Он пояснил, что такие требования связаны с поиском решения ситуации, сложившейся в аграрной отрасли в результате крайне неблагоприятных погодных условий.

"На сегодня у правительства нет решения главной проблемы а именно наличия у крестьян большого объема нереализованного внеклассного зерна, которое на сегодня составляет более 5 с половиной млн тонн. При этом только 350 тыс. тонн планируется закупить Продкорпорацией. В то время как в прошлом относительно благополучном году было закуплено 1,4 млн, а в 2011 году 4,7 млн тонн". Серик Егизбаев

Депутат добавил, что по самым приблизительным расчетам в указанном объеме некондиционного зерна у аграриев будет заморожено более 300 млрд тенге.

Таким образом, как он заявил, налицо угроза срыва посевной компании 2024 года, ряд хозяйств уже испытывают проблемы с выплатой заработной платы работникам.

Ранее на пресс-конференции в СЦК министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров рассказывал, что прогнозный объем уборки зерновых позволит обеспечить внутренний рынок. Он также комментировал вопрос о возможном введении ограничений на вывоз казахстанского зерна из-за снижения прогнозного урожая.