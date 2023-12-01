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Казахстанский автопроизводитель создал ролик с уменьшенной версией завода

Совершить путешествие в детство и окунуться в сказку позволил новый ролик казахстанского автопроизводителя Фото: Allur
Весь спектр эмоций зритель испытывает благодаря использованию создателями видеоролика стендовых моделей и макетов зданий, машин и фигур людей.

Атмосфера видео задается с первых кадров. На них предстает уменьшенная копия настоящего автомобильного завода Allur площадью 356 тысяч квадратных метров. Команде модельеров и студентов удалось за три недели кропотливой работы создать физический макет предприятия в масштабе 1:1000, отобразив даже самые мелкие детали.


С помощью моделей режиссер показал работу цехов и процесс производства авто. Реалистичность кадров достигнута, в том числе, применением различных материалов – дерева, пенопласта, пластика и резины.

Совершить путешествие в детство и окунуться в сказку позволил новый ролик казахстанского автопроизводителя

Фото: Allur

Сами макеты проектировались 3D-принтерами после тщательных расчетов для соблюдения точных пропорций.

"Современный продакшн использует много техник, в том числе компьютерную графику, создающую спецэффекты. Но съемка моделей имеет преимущество перед цифровизацией, обеспечивая живые, захватывающие сцены и, тем самым, вызывая самые искренние эмоции".Специалист по стендовому моделированию Петр

Мощность завода в Костанае составляет 125 000 автомобилей в год. Компания обеспечивает работой более 4000 казахстанцев, имеет 10 собственных дилерских центров и снабжает продукцией более 80 центров-партнеров.

Совершить путешествие в детство и окунуться в сказку позволил новый ролик казахстанского автопроизводителя

Фото: Allur

Allur сотрудничает с известными мировыми брендами, такими как Kia, Chevrolet, Jac, Jetour, Hongqi, а недавно заключил контракт с крупнейшим чешским брендом Skoda.

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