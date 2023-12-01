Казахстанский автопроизводитель создал ролик с уменьшенной версией завода

Весь спектр эмоций зритель испытывает благодаря использованию создателями видеоролика стендовых моделей и макетов зданий, машин и фигур людей.

Атмосфера видео задается с первых кадров. На них предстает уменьшенная копия настоящего автомобильного завода Allur площадью 356 тысяч квадратных метров. Команде модельеров и студентов удалось за три недели кропотливой работы создать физический макет предприятия в масштабе 1:1000, отобразив даже самые мелкие детали.







С помощью моделей режиссер показал работу цехов и процесс производства авто. Реалистичность кадров достигнута, в том числе, применением различных материалов – дерева, пенопласта, пластика и резины.

Фото: Allur

Сами макеты проектировались 3D-принтерами после тщательных расчетов для соблюдения точных пропорций.

"Современный продакшн использует много техник, в том числе компьютерную графику, создающую спецэффекты. Но съемка моделей имеет преимущество перед цифровизацией, обеспечивая живые, захватывающие сцены и, тем самым, вызывая самые искренние эмоции". Специалист по стендовому моделированию Петр

Мощность завода в Костанае составляет 125 000 автомобилей в год. Компания обеспечивает работой более 4000 казахстанцев, имеет 10 собственных дилерских центров и снабжает продукцией более 80 центров-партнеров.

Фото: Allur

Allur сотрудничает с известными мировыми брендами, такими как Kia, Chevrolet, Jac, Jetour, Hongqi, а недавно заключил контракт с крупнейшим чешским брендом Skoda.