Казахстанка пыталась разжалобить суд "беременностью", но оказалась в тюрьме

Выдуманная беременность не спасла жительницу Павлодарской области от реального срока. Женщина игнорировала принудительные работы, употребляла алкоголь и надеялась разжалобить суд ложным диагнозом, передает Zakon.kz.

Как рассказали 27 июля 2026 года в службе пробации Иртышского района, ранее приговором суда женщине назначили 4 года и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и ежегодным привлечением к 100 часам принудительного труда.

Однако осужденная не сделала должных выводов: без уважительных причин она неоднократно уклонялась от работы, систематически употребляла алкоголь и привлекалась к административной ответственности.

Из-за систематических нарушений порядка и условий отбывания наказания служба пробации направила в суд представление о замене ограничения свободы на реальный тюремный срок.

"Во время судебного разбирательства осужденная пыталась избежать ответственности, заявив о якобы имеющейся беременности, и попросила оставить ее на свободе. Для проверки представленной информации судебные заседания неоднократно откладывались, однако впоследствии данный факт не нашел своего подтверждения", – рассказали в ведомстве.

По итогам рассмотрения представления суд принял решение заменить ранее назначенное наказание. Осужденная направлена в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев 20 дней.

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