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"Тоттенхэм" не прервет серию неудач – эксперты

"Тоттенхэм" не прервет серию неудач – эксперты Фото: Parimatch
"Ман Сити" сошел с трона АПЛ, а у "Тоттенхэма" – серия из трех поражений. Кто победит в дуэли? Обсудим с экспертами Parimatch.

"Манчестер Сити"

Казалось бы, дела "горожан" в АПЛ наладились: и Родри вернулся, и серия побед их на 1-е место вывела, но тут на пути встал "Ливерпуль". И победить "Сити" не смогли даже с Эрлингом Холанном – норвежец вернулся, и даже забил, но Трент сравнял счет на 80-й минуте, и "скаузеры" вырвали ничью (1:1). И как итог, команда Гвардиолы опустилась на вторую строчку, уступив лидерство "Арсеналу".

Холанн оправился от травмы и готов забивать с новой силой, что и доказал матч с "Ливерпулем". Но аналитики Parimatch считают, что в этот раз Эрлинг голом не отметится: все-таки Постекоглу – отличный тактик, и знает, кого стоит закрывать в первую очередь. Коэффициент на это равен 2.75.

"Тоттенхэм"

Сказочный старт "шпор" завершился разгромом от "Челси" (1:4), и с тех пор команда так и не победила, хоть и забивала первой (1:2 от "Вулверхэмптона" и "Астон Виллы"). "Зря владельцы Кейна продали", – думает Анге Постекоглу, пока фанаты потихоньку забывают его фамилию.

"Тоттенхэм" идет на серии поражений, а значит, всеми силами будет пытаться зацепить баллы у "Сити". И для этого они могут пойти и на самые жесткие меры, такие как грубые фолы. Эксперты уверены, что "шпоры" заработают минимум на две желтые карточки больше "горожан", и дают на это фору 1,5 с коэффициентом 2.30

Аналитика и прогноз

Да, Постекоглу сделает все, чтобы закрыть Холанна в защите, но и без него "Сити" на голову сильнее "Тоттенхэма". Коэффициенты на матч – 1.30 против 9.30. А планом "Б" у Гвардиолы может стать Фил Фоден – он крайне силен в комбинационной системе Пепа. Эксперты Parimatch дают 3.00 на то, что он забьет в ворота "Тоттенхэма"минимум один гол.

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