Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана

Выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что "сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления".

"Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP)". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку".

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