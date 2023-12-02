Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений

небо, облака, самолет Фото: freepik
В приказ МТ РК о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-ой степени "свободы воздуха", сообщает Zakon.kz.

Ранее иностранные авиакомпаниям предоставлялся пятый уровень только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-ой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.

"Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов". Комитет государственной авиации РК

Материал по теме

Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан

Режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.

Читайте также

В Туркестанской области простились с 20-летним парнем, погибшем в хостеле Алматы
Погибшего в хостеле Алматы 20-летнего парня похоронили на родине
Коргалжынский заповедник
В Коргалжынском заповеднике незаконно содержались 700 лошадей
В Акмолинской области задержали группу старателей с золотом на 130 млн тенге
В Акмолинской области задержали черных старателей с золотом на 130 млн тенге
Мухит Турсынали
Министерство транспорта РК КГА Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: