Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений

В приказ МТ РК о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-ой степени "свободы воздуха", сообщает Zakon.kz.

Ранее иностранные авиакомпаниям предоставлялся пятый уровень только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-ой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.



"Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов". Комитет государственной авиации РК

Материал по теме Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан

Режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.