Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений
Фото: freepik
В приказ МТ РК о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-ой степени "свободы воздуха", сообщает Zakon.kz.
Ранее иностранные авиакомпаниям предоставлялся пятый уровень только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.
Иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-ой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.
"Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов". Комитет государственной авиации РК
Материал по теме
Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан
Режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript