Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Астана
3 декабря: облачно, временами снег, гололед, метель. Скорость ветра 15-20, порывы 23-28, утром и днем временами 30 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днем -1+1°C.
4 декабря: переменная облачность, снег, низовая метель. Скорость ветра Скорость ветра 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -7-9°C.
5 декабря: переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем 0+2°C.
Алматы
3 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +5+7°C.
4 декабря: переменная облачность, временами дождь, туман. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +8+10°C.
5 декабря: переменная облачность, без осадков, утром туман. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +10+12°C.
Шымкент
3 декабря: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Скорость ветра ночью 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +12+14°C.
4 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +14+16°C.
5 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +16+18°C.
3 декабря в одном из мегаполисов страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха.
Также "Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 3 декабря на территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут в 13 регионах республики.