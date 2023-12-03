Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

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Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 3 по 5 декабря в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 3 декабря: облачно, временами снег, гололед, метель. Скорость ветра 15-20, порывы 23-28, утром и днем временами 30 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днем -1+1°C. 4 декабря: переменная облачность, снег, низовая метель. Скорость ветра Скорость ветра 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -7-9°C. 5 декабря: переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем 0+2°C. Алматы 3 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +5+7°C. 4 декабря: переменная облачность, временами дождь, туман. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +8+10°C. 5 декабря: переменная облачность, без осадков, утром туман. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +10+12°C. Шымкент 3 декабря: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Скорость ветра ночью 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +12+14°C. 4 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +14+16°C. 5 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +16+18°C. 3 декабря в одном из мегаполисов страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха. Также "Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 3 декабря на территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут в 13 регионах республики. Читайте также Казахстан стремится к снижению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году В одном из мегаполисов прогнозируют повышенное загрязнение воздуха Решение глобальной климатической проблемы требует активного участия всех стран ЦА

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