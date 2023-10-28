Такой инвестор нам не нужен: депутат жестко высказался об аварии на шахте Костенко

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров высказался о ЧП на шахте имени Костенко в Караганде, где погибли 16 человек и более 30 находятся под землей, сообщает Zakon.kz.

Мажилисмен считает, что в аварии виноват инвестор в лице "АрселорМиттал Темиртау".

"Такой инвестор нам не нужен! Мы должны добиваться, чтобы господину Митталлу объявили общественную санкцию по всему миру! "Арселор Миттал" является символом безответственности и антигуманности!" – написал Саиров.

Депутат считает, что информация о тысячных нарушениях не дает объективной картины о реальной ситуации, происходящей на объектах иностранной компании.

"Все нарушения, связанные с требованиями промышленной безопасности, напрямую отражаются на сотрудниках, которые работают на данных объектах", – пишет мажилисмен.

Он привел данные, по которым с 2005 по 2021 год было зарегистрировано 26 аварий, в которых пострадали 155 человек, из них более 100 погибли.

В то же время 55 человек получили травмы, некоторые из них оцениваются как тяжелые, после чего люди не смогли вернуться на работу.

"Инвестор в лице "Арселор Миттал" демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди. Несмотря на десятки смертей, компания до сих пор не приняла действенных мер по уменьшению смертности на предприятиях, что крайне негативно говорит о руководстве корпорации и подтверждает его безразличие к казахстанцам".

По его словам, компания, владея градообразующими предприятиями в Карагандинской области, целым комплексом промышленных производств, обеспечивая тысячи рабочих, ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

"Деятельность производства сопряжена с безопасностью не только рабочих, но и с безопасностью граждан, проживающих вблизи предприятия. Основными нарушениями в деятельности компании является превышение установленных нормативов предельно допустимых выбросов, что негативно влияет на самочувствие граждан".

Мажилисмен считает, что, несмотря на многомиллионные штрафы, данная ситуация также не получает должного решения. Департаментом экологии Карагандинской области был наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге.

"Выше я отметил, что за годы работы АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) насчитывается более ста погибших горняков на предприятии! Данная ситуация наблюдается с 1995 года: в ноябре 1995 года в шахте имени Ленина в Шахтинске произошел взрыв метана – погибли 13 горняков; в ноябре 1998 года в той же шахте произошел взрыв газа – погибли три человека; в декабре 2004 года в шахте "Шахтинская" произошел взрыв газа в лаве – погибли 23 человека; в сентябре 2006 года на шахте имени Ленина произошел взрыв при замене труб – погиб 41 человек; в январе 2008 года в шахте "Абайская" произошел взрыв – погибли 30 человек; в ноябре 2021 года на шахте "Абайская" произошел внезапный выброс метана и угля – погибли 6 человек; в июне 2022 года на объектах компании АМТ погибли пять человек за неделю; 17 августа 2023 года произошел пожар в шахте "Казахстанская" – погибли 4 человека", – заявил депутат.

Саиров считает, что Казахстану нужно через международные организации по защите труда и трудящихся добиваться моральной и материальной компенсации нашей стране и нашим гражданам.



"Нашему возмущению уже нет предела!" - заключил мажилисмен.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области, прогремевший в 02:33 28 октября, по официальной информации, унес жизни 16 человек. В больницу с различной степенью тяжести доставлены 18 человек.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".