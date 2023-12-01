Токаев о повышении температуры до 2,5 градуса: Это приведет к нехватке воды и сильной жаре в странах ЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, рассказал, к чему приведет повышение температуры до 2,5 градуса в странах Центральной Азии (ЦА), сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что "в более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ, но финансирование – это только первое препятствие".

"Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия.

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Также глава государства сообщил, что "Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана".