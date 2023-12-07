Сколько новых больниц и школ появится в Кызылординской области

На брифинге в СЦК 7 декабря аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал, что на развитие сферы здравоохранения региона направили более 138,6 млрд тенге, а на образование выделили 278 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил аким, в регионе строят новые медицинские объекты. В Кызылорде начали строительство многопрофильной больницы на 300 мест с поликлиникой на 100 посещений в смену и онкологическим отделением стоимостью 36,4 млрд тенге.



"В целях своевременного обеспечения медицинских организаций области безопасными, эффективными, качественными компонентами донорской крови ведется строительство Центра крови на сумму 2,9 млрд тенге". Нурлыбек Налибаев

В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в населенных пунктах построят 27 объектов здравоохранения, 15 из них введут в строй до конца года. Кроме того, при многопрофильной областной больнице до конца 2023 года откроют перинатальный центр на 70 коек.



На обновление материально-технической базы отрасли выделили 5,1 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличился в три раза.

"В прошлом году передали 45 машин скорой медицинской помощи, в этом – 25 санитарных автомашин. С прошлого года мы сотрудничаем с общественным фондом "Қазақстан халқына". За последние два года фонд направил на поддержку медицины региона около 4 млрд тенге. На эти средства на базе областной детской больницы открыли реабилитационный центр "Қамқорлық", приобрели два передвижных медицинских комплекса для проведения онкологического скрининга, другое оборудование и медикаменты на сумму 1,1 млрд тенге". Нурлыбек Налибаев

В целом в регионе большое внимание уделяют развитию социальной сферы.



"На социальную сферу направлен 61% областного бюджета, в том числе на образование выделено 278 млрд тенге. В отрасли успешно реализуются масштабные проекты. В этом году в области вводятся в эксплуатацию три новые школы. В соответствии с поручением президента в рамках национального проекта "Комфортная школа" будет построен 21 объект. Стоимость проекта – 98 млрд тенге. Сейчас ведется строительство 10 школ, остальные 11 начнут строить в следующем году". Нурлыбек Налибаев

Сейчас в Кызылорде за счет "Фонда поддержки образования" начали строительство школы-интерната физико-математического направления с общежитием на 300 мест. Кроме того, при четырех школах построили и сдали в эксплуатацию дополнительные здания на 1850 мест.



"Дополнительные здания, во-первых, позволят детям посещать близлежащую и удобную для них школу. Во-вторых, были сэкономлены бюджетные средства. На строительство одной школы уходит в среднем 3 млрд тенге. А затраты на строительство пристройки составляют порядка 700 млн тенге". Нурлыбек Налибаев

Также в регионе приобрели 30 автобусов нового типа для школьников, приезжающих из отдаленных районов. В рамках инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию филиалов зарубежных вузов в Казахстане в ноябре 2023 года в Кызылорде при университете им. Коркыт Ата открыли Высшую школу искусственного интеллекта и информатики университета СеулТех.

Ранее глава региона рассказал о начале строительства ТЭЦ в областном центре, а также о том, когда решат проблему с горячим водоснабжением.