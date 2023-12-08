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Законодательство РК

АМТ покидает Казахстан: в правительстве сделали заявление

АМТ покидает Казахстан, в правительстве сделали заявление Фото: wikimedia
Правительство Казахстана и ArcelorMittal завершают ключевую сделку по передаче ArcelorMittal Temirtau и ArcelorMittal Tubular Products Aktau, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК.

"Правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Эта сделка имеет важное значение для будущего этих предприятий и их устойчивого развития", – говорится в сообщении.

Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. ArcelorMittal, владевшая этими активами с 1995 года, существенно способствовала развитию металлургической и горнодобывающей отраслей в Казахстане.

"Новый владелец – правительство Казахстана – предпринимает все меры не только по сохранности и улучшению эффективности бизнес-процессов этих предприятий, но и стремится максимально обеспечить их стабильную работу и внедрение инноваций".Пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

Сумма сделки составила 286 млн долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 млн долларов. Руководство ArcelorMittal выразило благодарность сотрудникам за их вклад и достижения за последние 28 лет, отметив значимость времени, проведенного в Казахстане.

"ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд "Қазақстан халқына", направленные на поддержку проектов в области здравоохранения и образования Карагандинской области, в том числе на развитие города Темиртау".Пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

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