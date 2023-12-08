Эксперт об АМТ: Мы добились справедливости после многих лет

Казахстанский эксперт Азамат Ергалиев высказался о завершении ключевой сделки по передаче ArcelorMittal Temirtau и ArcelorMittal Tubular Products Aktau, сообщает Zakon.kz.

Свою позицию он опубликовал 8 декабря 2023 года на странице в Facebook.

"ArcelorMittal внес вклад в фонд "Қазақстан халқына" – 16 миллиардов тенге. Средства обещают направить в развитие здравоохранения, образования и культуры Карагандинской области и Темиртау. С поганой овцы хоть шерсти клок. Но, мне кажется, неслучайно министр сделал акцент на том, что Миттал претензий не имеет. Токаев как-то сказал, что большие деньги должны не просто бродить по стране, как туристы, а работать на ее благо, как преданные граждане. Вот правительство и креативит. Раньше, когда дело касалось вложений от Миттала, Казахстан был скорее кормильцем иностранного магната, чем его партнером". Азамат Ергалиев

В продолжении он отмечает, что сейчас инвестор новый, национальный.

"Андрей Лаврентьев. И ему предстоит трудная любовь к модернизации, социальной ответственности и безопасности. Размер инвестиционного калыма "от сватов" уже озвучен – 3 миллиарда долларов. Главное условие – инвестиции должны идти не только в производство, но и в улучшение жизни работников. По ходу бывший "Кармет" реально собираются перезагрузить для работы на благо страны, а не на обогащение чужих карманов". Азамат Ергалиев

Получается, как отмечает Ергалиев, что Казахстан не просто выиграл битву с "плохим инвестором", но и убедил его быть щедрым, нашел нового инвестора внутри страны и не остановил производство.

"Как писал выше, результат есть. Но… мы добились его через много лет несправедливости. И для жителей региона все изменилось в лучшую сторону только после вмешательства президента". Азамат Ергалиев

8 декабря 2023 года стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

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Решение о передаче АМТ было принято после трагедии на шахте им. Костенко, которая произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

Правительство планировало завершить сделку до конца ноября 2023 года.