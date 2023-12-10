В Астане учащиеся первой смены в понедельник будут учиться дистанционно

Представители Управления образования города Астаны предупредили горожан, что в связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом управление сообщило через Instagram.

Отметим, что, по информации отделов образования Костаная и Актау, в двух городах школьников в понедельник переводят на онлайн-формат обучения.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах и 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.