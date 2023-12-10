Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане учащиеся первой смены в понедельник будут учиться дистанционно

предупреждение Фото: Zakon.kz
Представители Управления образования города Астаны предупредили горожан, что в связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом управление сообщило через Instagram.

Отметим, что, по информации отделов образования Костаная и Актау, в двух городах школьников в понедельник переводят на онлайн-формат обучения.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах и 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Читайте также

Экибастузская ТЭЦ
Багдат Орал объяснил инцидент на Экибастузской ТЭЦ
Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью
Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью
предупреждение
Ограничения для движения транспорта ввели в ВКО из-за сильного мороза
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателем из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: