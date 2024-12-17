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Общество

В Южной Корее издали книгу о Казахстане

В Южной Корее издали книгу о Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 06:20 Фото: pixabay
В Южной Корее вышла в печать книга о Казахстане. Авторами выступили экс-генеральный консул Республики Корея в Алматы Сон Чи Гын и дипломат, исследователь Центральной Азии Чо Ын Джон, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KZ, произведение под названием "Братская страна – Казахстан" состоит из семи глав. На его страницах авторы рассказывают о том, что объединяет Корею и Казахстан вплоть до языковых особенностей.

Также читатели смогут узнать интересные факты об Астане, космодроме Байконур и месте компактного проживания корейцев в Казахстане – Уштобе.

Также книга описывает туристические достопримечательности нашей страны. По словам авторов, они работали над ней в течение 10 лет.

"Я считаю, что у Кореи и Казахстана судьба быть братьями. Именно поэтому я хотел, чтобы на основе их прошлых связей мы вместе строили общее будущее, и это стало причиной создания этой книги. Первоначальная концепция книги заключалась в том, чтобы открыть для себя "Семь чудес Казахстана". Это стало моей главной целью при написании". Сон Чи Гын, соавтор книги

Ранее стало известно, что гигантский хот-дог ко Дню Независимости из Приозерска попал в Книгу рекордов.

Аксинья Титова
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