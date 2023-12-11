Эксперт оценил ситуацию в теплоэнергетике Казахстана

В нескольких городах Казахстана произошли аварийные ситуации в системе отопления. Жители жалуются, что остались без тепла и воды во время резкого похолодания. Эксперт в области теплоэнергетики Алишер Курбаналиев прокомментировал Zakon.kz ситуацию с коммунальными авариями в регионах.

За последние двое суток во время крепких морозов жители сразу нескольких городов Казахстана столкнулись с коммунальными проблемами. Из-за аварий в системах теплоснабжения в разных регионах люди остались без тепла и воды. ЧП произошло сразу в пяти городах Казахстана: в Степногорске, Экибастузе, Актау, Балхаше, а также в Темиртау. Также без воды остался Атырау. Следом аналогичное происшествие произошло в Риддере.

Власти пострадавших регионов бросились активно решать возникшие проблемы в системе отопления, чтобы как можно быстрее устранить прорывы и поломки на линиях, вернув населению в дома тепло и воду.

Сегодня, 11 декабря, глава государства инициировал встречу с акимами Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей, где заслушал отчеты по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой. Касым-Жомарт Токаев потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах страны. Правительству было указано на упущения при подготовке к отопительному сезону.

Вместе с тем на фоне аварий стало известно об уходе с должности вице-министра энергетики Казахстана Жандоса Нурмаганбетова. Он отвечал за отрасль теплоснабжения.



Ситуацию в теплоэнергетике оценил и назвал наиболее действенные меры по выходу из нее эксперт в области теплоэнергетики, кандидат экономических наук, заслуженный энергетик КЭА Алишер Курбаналиев. По его словам, существующий подход в этой сфере и дальше будет приводить к увеличению износа и росту аварийности ТЭЦ, если срочно не принять меры.

"Ни для кого не секрет, что мы эксплуатируем системы отопления, доставшиеся нам в наследие от Советского Союза, соответственно, уровень износа у них значительный. При этом в инфраструктуру этого времени закладывался очень большой запас прочности. Та же самая система, которую мы используем сейчас, за тот же период в три раза быстрее износилась бы за рубежом – там делают системы с меньшим запасом прочности. Но какая бы долговечная система отопления не была, когда-то приходит время и происходит ее разрушение, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому единственный разумный выход из этой ситуации – обновление и капитальная замена устаревшего оборудования и тепловых сетей." Алишер Курбаналиев

По словам специалиста, жители снова попали в беду в зимний период из-за недостатков в системе отопления.

"Оценивая ситуацию, можно, безусловно, сказать, что она будет усугубляться: износ будет увеличиваться – это естественный процесс для любого оборудования и материального объекта. Требуется обновление. Его не нужно воспринимать критично. Ведь так мы сдержим износ и снизим количество аварий. Речь идет не просто о замене деталей, а о полноценной модернизации. Это уже совсем другие деньги, в разы отличающиеся от тех, что потребовались бы при "латании дыр". Алишер Курбаналиев

На просьбу дать прогнозы ситуации, предположив, как она может развиваться в дальнейшем, специалист добавил, что "делать прогнозы в данной ситуации – дело неблагодарное".

"Результат зависит не от каких-то железных факторов, а от проведения мероприятий, которые должны быть приняты как со стороны государственного органа, со стороны субъекта, так и со стороны населения. Это надо понимать. В чем здесь участие каждого? Государственный орган формирует политику, определяя правила игры: как субъекты будут работать, как будут планировать свою деятельность, какой доход им разрешен. Ведь нередко бывает, когда в ключевых моментах государство ограничивает доход и часто делает это таким образом, что субъекту тяжело в такой ситуации работать. С другой стороны, субъект в рамках тех ограничений, которые существуют, должен выполнять ремонты и относиться к своему оборудованию так, чтобы обеспечить должное качество и надежность теплоснабжения населению. Но и немаловажно как для субъекта, как для владельца бизнеса, получать какую-то прибыль", – объяснил эксперт.

Он отметил, что сейчас государство принимает достаточно разумные меры для того, чтобы дать возможность предприятиям получать прибыль. Но, тем не менее, ситуация все равно усугубляется.

"И это из-за того, что субъекты, не имея возможности получать прибыль, вкладываются не в той мере, как им хотелось бы. Вся прибыль идет на инвестиции. Ее мало. Не говоря уже о том, чтобы получать обоснованную прибыль для владельцев предприятия". Алишер Курбаналиев

В целом, для поиска "рационального выхода из ситуации", во-первых, необходимо, чтобы со стороны государства продолжилось стимулирование инвестиций, добавил эксперт.

"И это, к счастью, происходит, и для станций, и для тепловых сетей. Со стороны субъектов эти инвестиции следует реализовывать, получив обоснованную прибыль, для дальнейшего ее распределения. А со стороны населения, как самого главного участника в этом процессе в роли конечного благополучателя, важно понимать, что повышение тарифов, которое постепенно происходит, обосновано увеличение затрат. Именно за счет них возможно изменить ситуацию в энергетике. Во всех странах мира они всегда осуществлялись за счет потребителя. Нам нужно снять "розовые очки" и понять, что если мы хотим надежности и качества в тепло- и электроснабжении, нам надо за это платить. Никто, кроме потребителя, за это платить не будет как напрямую, так и посредством налоговых отчислений", – сказал эксперт.

Он добавил, что все рассуждения на тему того, "кто и как направляет деньги, обоснованно или нет", бессмысленны. За этим всегда следит государственный орган и к этому стремится субъект.

"Конечно, не бывает все идеально. Случаются какие-то подозрения, недоверие, но нам нужно смириться с тем, что если мы хотим жить с надежной и качественной системой тепловой энергии, мы должны за нее платить обоснованную величину. Государство ее определяет чаще всего, заранее проконсультировавшись с бизнесом. Это нормальная ситуация, когда есть доверие. Если мы не будем доверять друг другу, то ситуация с места не сдвинется". Алишер Курбаналиев

Специалист резюмировал свое мнение, назвав меры, которые необходимы в первую очередь: в любом случае государство должно дать стимул субъектам для повышения тарифов.

"Да, это мероприятие непопулярное, но это единственный вариант, который во всем мире в экономической теории будет работать. Потому что непринятие мер приведет только к усугублению ситуации", – заключил Алишер Курбаналиев.



Между тем тепло вернули в дома жителей Темиртау. Теплоснабжение в жилых домах города, которое было нарушено из-за аварии на электростанции, восстановили. На объекте идет ремонт.

Все объекты теплоснабжения в Степногорске также работают в штатном режиме, заверяют власти города.