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Переведут ли школьников Алматы на удаленку из-за морозов

переведут ли школьников Алматы на удаленку из-за морозов Фото: primeminister.kz
В ближайшие два дня в Алматы ожидаются морозы до -27°C. В городском управлении образования рассказали, переведут ли детей на онлайн-обучение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Управлении образования Алматы уточнили, что приказ о переводе детей на онлайн-обучение в связи с неблагоприятными погодными условиями издается на основании получения уведомления от Департамента чрезвычайных ситуаций города о погодных условиях.

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Показатели температуры для перевода учащихся на дистанционное обучение следующие:

  • -25-29°C и ниже при скорости ветра 2-4 м/с – в 0-4-х классах;
  • -25-29°C и ниже при скорости ветра 5 м/с и более – в 0-9-х классах;
  • -30-34°C и ниже при скорости ветра 2-4 м/с – в 0-9-х классах;
  • -30-34°C и ниже при скорости ветра 5 м/с и более – в 0-11 (12) классах, в колледжах для 1-2 курсов;
  • -35°C и ниже при скорости ветра 2 м/с и более – в 0-11 (12) классах, в колледжах для (1-2 курсов).
"В настоящее время в Алматы все школьники учатся в традиционном офлайн-формате. Информация в случае отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях для родителей обучающихся будет размещена на сайте управления и районных отделов образования", – уточнили в Управлении образования Алматы.

Отметим, с 13 на 14 декабря в Алматы ожидаются сильные морозы до -23-27°C.

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12 декабря школьников Астаны, Актау, Кокшетау, Актобе, Караганды и Костаная перевели на онлайн-обучение из-за мороза и гололеда.

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Позднее учащихся еще трех городов – Петропавловска, Павлодара и Семея – перевели на дистанционное обучение.

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