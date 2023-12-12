Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13 декабря

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 13 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние холодный Северо-западный антициклон, с которым сохранится морозная погода, преимущественно без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке и востоке страны ожидается снег, на юге, востоке, юго-востоке, в центре – низовая метель. На востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, в Жамбылской области на юге, в горных районах – туман. По Казахстану прогнозируется усиление ветра", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской, Жетысуской областей ожидается очень сильный мороз -33-38°С.

Также синоптики рассказали, что в Жетысуской области в районе Алкольских озер временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

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Ранее синоптики сообщили, что ноябрь 2023 года в Казахстане стал самым теплым из ноябрей. Подробности здесь.