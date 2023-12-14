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"Виктория" и "Астана" не забьют много, считают эксперты

"Виктория" и "Астана" не забьют много, считают эксперты Фото: Parimatch
"Астана" готовится к решающему матчу группового этапа Лиги конференций против чешской "Виктории" из Пльзени. Что принесет эта встреча – обсудим с экспертами.

"Виктория Пльзень"

Команда из города, где, как считается, варят самое вкусное чешское пиво, прекрасно чувствует себя в Лиге конференций. 15 очков в 5 матчах, досрочный выход в плей-офф. В чемпионате Чехии чуть сложнее: команда Мирослава Коубека на третьем месте и, кажется, без шансов на то, чтобы догнать лидирующую "Спарту". Впрочем, это не имеет значения. Первые 6 команд попадают в плей-офф, где и разыграют титул.

Что до Лиги конференций, то хоть "Виктория" и не имеет турнирной мотивации, но явно не откажется от того, чтобы закончить групповой турнир стопроцентным результатом. Эксперты верят в чехов: коэффициентна их победу составляет 1.64.

Последние матчи "Виктории Пльзень" (4-1-0, 13-3)

  • Чемпионат Чехии. "Виктория Пльзень" – "Ческе Будеевице" 5:0
  • Чемпионат Чехии. "Млада Болеслав" – "Виктория Пльзень" 1:3
  • ЛК. "Балкани" – "Виктория Пльзень" 0:1
  • Чемпионат Чехии. "Градец-Карлове" – "Виктория Пльзень" 1:1
  • Чемпионат Чехии. "Сигма Оломуц" – "Виктория Пльзень" 1:3

"Астана"

В какой форме находятся игроки "Астаны", приходится только догадываться. Розыгрыш КПЛ завершился еще в октябре, и делать выводы можно только по матчам Лиги конференций. Ситуация там, прямо скажем, сложная. Мало того, что нужно обыгрывать "Викторию", так еще и надеяться, что загребское "Динамо" потеряет очки в матче с "Балкани". По отношению к казахстанской команде эксперты проявляют сдержанный оптимизм. Коэффициентна исход "Астана" не проиграет" – 2.26.

Последние матчи "Астаны" (2-2-1, 5-3)

  • ЛК. "Астана" – "Динамо Загреб" 0:2
  • ЛК. "Астана" –"Балкани" 0:0
  • КПЛ. "Шахтер Караганда" – "Астана" 1:1
  • ЛК. "Балкани" – "Астана" 1:2
  • КПЛ. "Астана" – "Жетысу" 2:1

Прогноз

Ни та, ни другая команды не демонстрируют в еврокубке какой-то суперрезультативности. Эксперты считают, что в этом матче голевого праздника тоже не будет. Коэффициент на "тоталменьше трех" – 1.64.

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