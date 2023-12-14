На территории Газы остался только один казахстанец – МИД

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал, как проходила эвакуация граждан Казахстана из сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на родину были возвращены 127 человек.

"Принимая во внимание, что на территории сектора Газа проживало значительное количество казахстанцев, МИД совместно с государственными органами Казахстана в интересах защиты прав и свобод граждан организованы эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывоз на родину 127 человек, в том числе членов их семей", – сказал Нуртлеу.

По информации министра, на территории Газы остается один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации.

"Министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев. Хотел бы также напомнить, что, вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия и т.п.", – отметил глава МИД.

Нуртлеу подчеркнул, что успешная эвакуация на родину и доставка гуманитарного груза являются результатом совместной работы задействованных государственных органов и загранучреждений РК.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.



17 ноября первый эвакуационный борт властей Казахстана успешно доставил на родину 99 граждан, включая 59 граждан РК и 40 иностранцев с их семьями. Второй рейс вернулся из Египта 11 декабря, он доставил в Астану 28 человек, включая 8 граждан РК и 20 палестинцев-членов семей.