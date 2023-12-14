Болельщики, собирающие мусор после матча, вновь привлекли к себе внимание в Астане

По традиции, сразу после завершения игры, группа болельщиков и волонтеров принимается за сбор мусора. Это инициативное действие уже не первый раз становится поводом для обсуждения и восхищения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, болельщики, волонтеры, так и все неравнодушные жители Астаны прошлись по рядам и собирают бумажные и пластиковые стаканы, упаковку от еды и прочий мусор после матча элитного раунда квалификации чемпионата мира – 2024 по футзалу против Нидерландов.

Фото: gov.kz

К уборке присоединились как активисты и волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные жители Астаны.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz