Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Болельщики, собирающие мусор после матча, вновь привлекли к себе внимание в Астане

стадион Фото: gov.kz
По традиции, сразу после завершения игры, группа болельщиков и волонтеров принимается за сбор мусора. Это инициативное действие уже не первый раз становится поводом для обсуждения и восхищения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, болельщики, волонтеры, так и все неравнодушные жители Астаны прошлись по рядам и собирают бумажные и пластиковые стаканы, упаковку от еды и прочий мусор после матча элитного раунда квалификации чемпионата мира – 2024 по футзалу против Нидерландов.

стадион

Фото: gov.kz

К уборке присоединились как активисты и волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные жители Астаны.

стадион

Фото: gov.kz

стадион

Фото: gov.kz

стадион

Фото: gov.kz

Читайте также

перевозка людей
Казахстанские поезда эвакуировали более 300 человек, застрявших на дороге
штормовое предупреждение
Мороз, туман и гололед: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
казахстанцев эвакуировали из Газы
На территории Газы остался только один казахстанец – МИД
Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: