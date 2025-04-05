После титульного боя в Астане болельщики убрали трибуны

После завершения вечера бокса в спортивном комплексе "Барыс-Арена" волонтеры и болельщики продемонстрировали высокий уровень гражданской ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного акимата, болельщики не ограничились поддержкой своих кумиров но и взялись за уборку трибун, оставив арену в чистоте.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Подобные инициативы становятся все более популярными в Астане, жители и гости столицы активно поддерживают и масштабную экоакцию "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Новая культура болельщиков в столице, в которой поддержка любимых спортсменов гармонично сочетается с заботой о чистоте и порядке.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"После яркого вечера, когда эмоции зашкаливают, мы не можем уйти, оставив за собой беспорядок. Я горжусь, что могу внести свой вклад, и уверен, что такие поступки укрепляют нашу болельщицкую культуру. Чистота и порядок – это уважение не только к спорту, но и к нашему городу и друг другу", – отметил один из болельщиков.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Отметим, что в столице состоялся вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой казахстанца Жанибека Алимханулы с французом Анауэлем Нгамиссенге за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Кроме того, в рамках ивента выступили известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман.