После титульного боя в Астане болельщики убрали трибуны
Как рассказали в пресс-службе столичного акимата, болельщики не ограничились поддержкой своих кумиров но и взялись за уборку трибун, оставив арену в чистоте.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Подобные инициативы становятся все более популярными в Астане, жители и гости столицы активно поддерживают и масштабную экоакцию "Таза Қазақстан".
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Новая культура болельщиков в столице, в которой поддержка любимых спортсменов гармонично сочетается с заботой о чистоте и порядке.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
"После яркого вечера, когда эмоции зашкаливают, мы не можем уйти, оставив за собой беспорядок. Я горжусь, что могу внести свой вклад, и уверен, что такие поступки укрепляют нашу болельщицкую культуру. Чистота и порядок – это уважение не только к спорту, но и к нашему городу и друг другу", – отметил один из болельщиков.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Отметим, что в столице состоялся вечер бокса, главным событием которого стал титульный бой казахстанца Жанибека Алимханулы с французом Анауэлем Нгамиссенге за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Кроме того, в рамках ивента выступили известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман.