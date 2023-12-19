Казахстанцев предупредили о возможных задержках рейсов из/в Шымкент

Пресс-служба FlyArystan заявила о том, что из-за неблагоприятных погодных условий все рейсы из/в Шымкент могут быть задержаны, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, фактическая погода по текущему прогнозу не позволяет выполнять взлет и посадку в аэропорту города Шымкент. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта города Шымкент.

Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, компания предлагает следующую поддержку пассажирам:

При задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки.

При задержке более четырех часов - горячее питание.

При задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить полный возврат согласно правилам тарифа.

"По вопросам предоставления напитков и питания просим пассажиров обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту. Просим пассажиров следить за уведомлениями, которые незамедлительно отправляются на указанные при бронировании номера", – говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве 19 декабря озвучил плюсы и минусы отделения Fly Arystan от Air Astana.