Промышленную ипотеку предложили создать в Казахстане

Депутат Мажилиса Динара Шукижанова в своем запросе предложила разработать в Казахстане промышленную ипотеку для работников обрабатывающей отрасли по аналогии с программой для военных "Әскери баспана", сообщает Zakon.kz.

В качестве решения проблемы оттока кадров и для повышения заинтересованности людей дальше работать на производствах депутат предлагает совместно с бизнесом разработку льготной ипотеки для работников обрабатывающей отрасли. Такие льготные программы, по ее словам, успешно реализуются в Татарстане, где доля промышленности составляет 44%.

"Сейчас банки предлагают ипотеку с процентной ставкой от 15,5 до 25% годовых с первоначальным взносом от 10 до 50%. При этом цены на жилье варьируются от 300 до 720 тыс. тенге за 1 кв. метр. Например, если рассчитать ипотеку на покупку квартиры стоимостью 19 млн тенге на 10 лет с процентной ставкой 25%, ежемесячный платеж может составить 341 тыс. тенге. Это при средней зарплате в 415 тыс. Переплата за 10 лет составляет 26 млн тенге! Альтернативным вариантом доступной ипотеки ранее выступал "Отбасы банк". Однако в связи с последними изменениями вкладчик не может использовать свои собственные накопления три месяца, а с февраля следующего года – шесть месяцев. На момент наступления срока использования депозита стоимость жилья уже изменится, а все это время вкладчик вынужден арендовать жилье". Динара Шукижанова

Выходом из ситуации могла бы стать новая промышленная ипотека.

"Разработать жилищную программу для работников обрабатывающей отрасли – так называемую промышленную ипотеку – с процентной ставкой от 6% с первоначальным взносом от 15% от стоимости жилья. Мы готовы обсудить условия при разработке программы. Кроме того, с целью снижения социального напряжения и улучшения жилищных условий граждан рекомендуем АО "Отбасы банк" вернуть прежние условия получения промежуточного займа при значении оценочного показателя, равного нулю, для всех категорий населения". Динара Шукижанова

Льготные ипотечные условия для работников обрабатывающей отрасли, по мнению Шукижановой, не только поспособствуют сохранению существующих компетенций в отрасли, но и значительно поднимут престиж производственных работников, молодежь будет стремиться работать на заводах.

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В 2024 год Казахстан вступит без льготных ипотечных программ, потому что следующий транш в 25 млрд тенге по единственной льготной программе 7-20-25 будет выделен лишь в первом квартале года. Вкратце напомним, что эта ипотечная программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой на первичном рынке жилья по льготной ставке: 7% годовых сроком на 25 лет при первоначальном взносе 20%.