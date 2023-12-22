Аким Астаны высказался о дальнейшей судьбе отеля Боранбаева

Аким Астаны Женис Касымбек 22 декабря 2023 года в СЦК рассказал, что будет с Comfort Hotel Astana, который ранее принадлежал бизнесмену Кайрату Боранбаеву, сообщает корреспондент Zakon.kz.

16 октября стало известно, что Кайрат Боранбаев передал Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге государству в рамках добровольного сотрудничества со следствием. После этого сообщалось, что отель планируют передать под соцобъект.

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На брифинге столичный аким сообщил, что передача отеля городу еще в процессе.

"По Comfort hotel – процесс передачи еще происходит, после того, как процесс передачи завершится, будем определяться с дальнейшим видом деятельности. Но предварительно скажу, что в городе не хватает такого уровня отелей. Возможно, отель сохранит свой профиль деятельности. Но пока объект еще не передан, в процессе все", – рассказал Женис Касымбек.

По его словам, процедура передачи завершится в ближайший квартал.

"По социальным объектам, реабилитационным, дошкольным и школьным объектам у нас есть свой план, и необходимости передавать этот объект (отель) под соцобъект мы не видим. Именно этого уровня гостиницы в городе, особенно в этой части, для развития туризма необходимы", – заявил Женис Касымбек.

Если будет принято решение, что отель продолжит функционировать, то, вероятно, его либо продадут, либо передадут под управление.

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