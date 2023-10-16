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Кайрат Боранбаев отдал государству гостиничный комплекс в Астане

Кайрат Боранбаев отдал государству гостиничный комплекс в Астане Фото: ФК "Кайрат", скриншот видео
В рамках добровольного сотрудничества со следствием Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства:

"Компаниями Кайрата Боранбаева поданы соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге".

По данным АФМ, гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

"Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", – уточнили в агентстве.

Также в АФМ отметили, что работа по возврату активов продолжается.

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