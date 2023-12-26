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Итоги 2023 года в транспортной отрасли: запуск БАКАД и рост транзитных грузоперевозок

Итоги 2023 года в транспортной отрасли: запуск БАКАД и развитие морских портов Фото: primeminister.kz
В правительстве в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о развитии транспортной отрасли Казахстана в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, главой государства Касым-Жомартом Токаевым развитие транспортно-логистического потенциала названо одним из ключевых приоритетов работы правительства.

На сегодняшний день в республике уже началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.

  • Общий объем грузоперевозок через территорию РК составил 895 млн тонн.
  • Объем инвестиций в отрасль вырос в 1,6 раза до 1,8 трлн тенге.
  • В сфере железнодорожного транспорта началась реализация сразу нескольких мегапроектов.
  • В ноябре дан старт строительству обводной ж/д линии в обход станции Алматы и линии Дарбаза – Мактаарал.
  • В декабре началось строительство ж/д ветки Бахты – Аягоз.

В целом в ближайшие 3 года в республике будет построено более 1,3 тыс. км новых железнодорожных дорог.

Ремонтно-строительными работами охвачено 10,7 тыс. км автодорог республиканского и местного значения.

Завершены три крупных проекта:

  • "БАКАД";
  • "Кандыагаш – Макат";
  • "Ушарал – Достык".

Интенсивно велись работы по 6 проектам-долгостроям.

С 2024 по 2030 год планируется реализовать ряд приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью более 9 тыс. км.

Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана.

В порту Актау планируется создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.

В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.

Реализация всех проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн.

Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний вырос с 89 до 98 ед., емкость посадочных мест – с 12 до 15 тыс.

За счет частных инвестиций ведется строительство 3 новых пассажирских терминалов.

Были открыты и возобновлены полеты по 23 маршрутам в 13 стран. 


Ранее в рамках подведения итогов уходящего года мы публиковали информацию о результатах развития отрасли сельского хозяйствао результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.


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