Итоги 2023 года в транспортной отрасли: запуск БАКАД и рост транзитных грузоперевозок

В правительстве в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о развитии транспортной отрасли Казахстана в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, главой государства Касым-Жомартом Токаевым развитие транспортно-логистического потенциала названо одним из ключевых приоритетов работы правительства.

На сегодняшний день в республике уже началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.

Общий объем грузоперевозок через территорию РК составил 895 млн тонн.

Объем инвестиций в отрасль вырос в 1,6 раза до 1,8 трлн тенге.

В сфере железнодорожного транспорта началась реализация сразу нескольких мегапроектов.

В ноябре дан старт строительству обводной ж/д линии в обход станции Алматы и линии Дарбаза – Мактаарал.

В декабре началось строительство ж/д ветки Бахты – Аягоз.

В целом в ближайшие 3 года в республике будет построено более 1,3 тыс. км новых железнодорожных дорог.

Ремонтно-строительными работами охвачено 10,7 тыс. км автодорог республиканского и местного значения.

Завершены три крупных проекта:

"БАКАД";

"Кандыагаш – Макат";

"Ушарал – Достык".

Интенсивно велись работы по 6 проектам-долгостроям.

С 2024 по 2030 год планируется реализовать ряд приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью более 9 тыс. км.

Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана.

В порту Актау планируется создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.

В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.

Реализация всех проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 млн тонн.

Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний вырос с 89 до 98 ед., емкость посадочных мест – с 12 до 15 тыс.

За счет частных инвестиций ведется строительство 3 новых пассажирских терминалов.

Были открыты и возобновлены полеты по 23 маршрутам в 13 стран.





Ранее в рамках подведения итогов уходящего года мы публиковали информацию о результатах развития отрасли сельского хозяйства, о результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.



