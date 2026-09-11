Почти 20 млрд тенге выделили на новый Ледовый дворец в Павлодаре
Согласна озвученным данным, в Ледовом дворце проектом предусмотрены 400-метровая конькобежная дорожка олимпийского формата, две хоккейные площадки канадского и европейского форматов, дорожки для керлинга.
Также планируется обустроить трибуну на 500 зрителей, тренажерный зал, помещения для тренеров и судей. Общая площадь комплекса превысит 22 тыс. кв. м. Реализация проекта уже начата, сдать объект в эксплуатацию планируется в декабря 2027 года.
Примечательно, что после ввода дворца спорта в эксплуатацию планируется развивать сразу пять олимпийских зимних видов спорта: конькобежный спорт, хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек и керлинг.
В дополнении отмечено, что в настоящее время в городе с населением свыше 370 тыс. человек функционируют 19 хоккейных кортов, в том числе 5 крытых, ледовый дворец и ледово-раскаточная арена. При этом имеющихся объектов недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности жителей и спортивных организаций.
Чуть ранее сообщалось о начале строительства нового стадиона в Актобе. Для этого из резерва выделено 6,5 млрд тенге. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в сентябре 2028 года.