Почти 20 млрд тенге выделили на новый Ледовый дворец в Павлодаре

В Павлодаре на проект по строительству многофункционального Ледового дворца спорта выделено 19,9 млрд тенге. Об этом стало известно Zakon.kz сегодня, 11 сентября 2026 года, из заявления пресс-службы главы правительства.

Согласна озвученным данным, в Ледовом дворце проектом предусмотрены 400-метровая конькобежная дорожка олимпийского формата, две хоккейные площадки канадского и европейского форматов, дорожки для керлинга.

Также планируется обустроить трибуну на 500 зрителей, тренажерный зал, помещения для тренеров и судей. Общая площадь комплекса превысит 22 тыс. кв. м. Реализация проекта уже начата, сдать объект в эксплуатацию планируется в декабря 2027 года.

Примечательно, что после ввода дворца спорта в эксплуатацию планируется развивать сразу пять олимпийских зимних видов спорта: конькобежный спорт, хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек и керлинг.

Фото: пресс-служба главы правительства РК

В дополнении отмечено, что в настоящее время в городе с населением свыше 370 тыс. человек функционируют 19 хоккейных кортов, в том числе 5 крытых, ледовый дворец и ледово-раскаточная арена. При этом имеющихся объектов недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности жителей и спортивных организаций.

Чуть ранее сообщалось о начале строительства нового стадиона в Актобе. Для этого из резерва выделено 6,5 млрд тенге. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в сентябре 2028 года.