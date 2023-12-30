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Некоторые пригородные автобусы из-за погоды приостановили работу в Астане

Некоторые пригородные автобусы из-за погоды приостановили работу в Астане Фото: pixabay
В Астане приостановили работу некоторых пригородных автобусов, сообщает Zakon.kz.

В City Transportation Systems проинформировали, что в Астане из-за непогоды приостановили работу некоторых пригородных автобусных маршрутов.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 304, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 322, 327, 328, 329", - говорится в тексте сообщения.

Остальные пригородные маршруты на линии.

В связи со сложными метеоусловиями на аэродроме были задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт. 

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