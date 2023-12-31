Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 31 декабря: переменная облачность, снег, метель, гололед. Скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -2-4°C. 1 января: переменная облачность, временами осадки ( дождь, снег), метель, гололед. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем 0+2°C. 2 января: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем -2-4°C. Алматы 31 декабря: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем +2+4°C. 1 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C. 2 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C. Шымкент 31 декабря: переменная облачность, без осадков, временами туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +4+6°C. 1 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +9+11°C. 2 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +7+9°C. Читайте также FlyArystan сообщает о постепенном восстановлении рейсов в Астане Полицейские ВКО получили 135 новых служебных автомобилей Подарок к Новому году: житель столицы выиграл квартиру

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