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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

снег Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

31 декабря: переменная облачность, снег, метель, гололед. Скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -2-4°C.

1 января: переменная облачность, временами осадки ( дождь, снег), метель, гололед. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем 0+2°C.

2 января: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем -2-4°C.

Алматы

31 декабря: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем +2+4°C.

1 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.

2 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C.

Шымкент

31 декабря: переменная облачность, без осадков, временами туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +4+6°C.

1 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +9+11°C.

2 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +7+9°C.

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