Метель, гололед и туман: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 7 января

Синоптики "Казгидромета" выпустили прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 7 января. В Астане и 12 регионах республики объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"По-прежнему на территории РК с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юго-востоке преимущественно в виде дождя. По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Днем на севере Карагандинской области ожидается гололед. На востоке области – туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гололед.

Днем на большей части Улытауской области ожидается гололед. Порывы ветра до 18 м/с. В Жезказгане днем ожидается гололед.

В Астане днем ожидаются метель, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гололед.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный снег. На севере, западе, в центре области – гололед, туман. В Актобе ожидается гололед.

На севере Туркестанской области ожидается туман. Порывы ветра до 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На юге области ожидается туман. На большей части области ожидаются гололед, низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске ожидается временами сильный снег, гололед.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днем на севере, востоке, юге области ожидается метель. На юго-западе области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняются туман, гололед. В Атырау ночью и утром сохраняется туман.

На большей части Кызылординской области ожидается дождь. В центре, на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днем на севере, юге Костанайской области ожидаются сильные осадки ( преимущественно снег), на большей части области –метель. На юге области – туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается метель. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау ночью временами ожидается туман.