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Законодательство РК

Против столичных застройщиков возбудили семь дел: одного подозреваемого задержали в Москве

Главу казахстанской стройкомпании задержали в Москве Фото: pexels
В Москве задержали одного из основных фигурантов по делу недобросовестных застройщиков Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу столичной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении надзорного органа за 8 января 2024 года, его подозревают в преступлении с ущербом на 5 миллиардов тенге.

"На сегодняшний день Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворен запрос о выдаче подозреваемого".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Всего расследуется семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков по 10 многоквартирным жилым комплексам.

"Ход расследования уголовных дел взят на контроль. Орган следствия ориентирован на установление всех причастных к делу лиц и их активов. К 7 лицам, в т.ч. 3 руководителям стройкомпаний применена мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Ранее Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило информацию о начале расследования в отношении заместителя директора Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол".

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Анастасия Московчук
Астана Москва
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