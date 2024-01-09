Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"

Причина прекращения действия договора заключается в том, что узел стал лишним после введения в строй четырех новых станций РЛС в России, сообщает Zakon.kz.

Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено 16 декабря 2023 года, следует из сообщения российского МИД, опубликованного на официальном портале правовой информации, передает РИА "Новости".



Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и нес боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении.

Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим соглашение по использованию узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное Москвой и Астаной в 2014 году, утратило силу.

Ранее мы сообщали, что Аэрокосмический комитет подготовил проект постановления правительства РК "Об утверждении заключения по плану запусков космических аппаратов с космодрома "Байконур" на 2024 год". Цель документа – исполнение казахстанской стороной условий Договора аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством России от 10 декабря 1994 года.