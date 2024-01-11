Ашимбаев о проверках продукции на границе с РФ: Нас проверяют, и мы должны проверять

О долгих проверках продукции казахстанских предпринимателей на границе с Россией рассказал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Он считает, что правила для всех участников должны быть одинаковыми и призвал МТИ тоже тщательно проверять российскую продукцию, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании 11 января 2024 года спикер Сената рассказал о возмущении предпринимателей из Атырауской области. Они заявили, что когда поставляют продукцию в Россию, то вынуждены до 15-20 дней проходить всевозможные проверки: ветеринарные, санитарные, фитосанитарные.

"Почему тогда, и в нашу сторону, когда идет эта продукция, они спрашивают (предприниматели. – Прим. ред.), на должном уровне не осуществляется ветеринарный, санитарный, фитосанитарный и иные виды контроля? Это же улица с двусторонним движением. Если наши партнеры проверяют, мы тоже же должны проверять. Здесь же в целом вопрос паритетности. И главное – обеспечить здоровье наших граждан". Маулен Ашимбаев

Председатель Сената отметил, что такие вопросы не задаются просто так. Значит, по его словам, казахстанцы нередко сталкиваются с такими ситуациями.

"В регионах жители эти вопросы поднимают. О чем это говорит? Или нет соответствующей работы со стороны госорганов, или мы соответствующим образом не выполняем условия договора… Если где-то недостаточно осуществляется реализация этих договоров, важно принять соответствующие меры по их реализации. Если где-то информация до людей не доходит – необходимо довести эту информацию. Нужно принять соответствующие меры". Маулен Ашимбаев

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев с остротой проблемы согласился и отметил, что на сегодня создан ситуационный штаб, на границах будут проводиться выездные мероприятия и пообещал усилить работу в этом направлении.

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Ранее глава МТИ Арман Шаккалиев в кулуарах Сената опроверг слухи об отмене госконтроля за ценами на сельхозтовары.