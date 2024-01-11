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Цены на бензин в Казахстане дешевле, чем в России и Азербайджане

Цены на бензин в Казахстане дешевле, чем в России и Азербайджане Фото: Zakon.kz
Казахстан вошел в топ-20 стран с самым дешевым бензином по версии издания Globalpetrolprices, которое отслеживает цены на топливо по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным globalpetrolprices.com, Казахстан расположился на 11-м месте рейтинга. Цена литра бензина в республике составляет 0,539 доллара. На 15-м и 16-м местах расположились Азербайджан (0,588 доллара/литр) и Россия (0,606 доллара/литр), соответственно. В Беларуси литр бензина стоит 0,715 доллара (21-е место), а в Кыргызстане – 0,802 доллара (25-е).

В топ-10 вошли такие страны, как:

  1. Иран – 0,029 доллара за литр.
  2. Ливия – 0,031 доллара за литр.
  3. Венесуэлла – 0,035 доллара за литр.
  4. Алжир – 0,342 доллара за литр.
  5. Кувейт – 0,342 доллара за литр.
  6. Ангола – 0,361 доллара за литр.
  7. Египет – 0,405 доллара за литр.
  8. Туркменистан – 0,428 доллара за литр.
  9. Малайзия – 0,441 доллара за литр.
  10. Бахрейн – 0,531 доллара за литр.
Цены на бензин в Казахстане дешевле, чем в России и Азербайджане

Фото: ru.globalpetrolprices.com

А самый дорогой бензин в Гонконге – 3,099 доллара за литр.

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