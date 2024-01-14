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Автобус с 65 иностранцами сломался в Акмолинской области

спасенные Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В ночь на 14 января на трассе Астана – Петропавловск сломался рейсовый автобус, следовавший из российского города Сургут. У транспортного средства лопнула воздушная трубка, сообщает Zakon.kz.

На закрытой для движения трассе остались водитель и 65 пассажиров, в том числе 10-летний ребенок и 14 женщин. Все – граждане Таджикистана.

На помощь к иностранцам прибыл экипаж роты патрульной полиции, который сообщил о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы. Затем они осмотрели автобус и установили причину поломки.

Стражи порядка вместе с водителями на месте устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в городе Акколь.


"Здесь иностранные граждане будут находиться до официального открытия дороги и возобновления движения", – сообщили в полиции региона.

Также автобус с 17 пассажирами улетел в кювет в Абайской области. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились два человека.

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