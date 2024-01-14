Школьников Актюбинской области и Караганды частично переводят на дистанционку

15 января 2024 года в Актюбинской области из-за понижения температуры воздуха занятия для учащихся 1-9 классов I смены ряда районов будут переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Управления образования региона, учиться дома будут дети из г. Актобе, Айтекебийского, Алгинского, Темирского, Кобдинского, Каргалинского, Байганинского,Хромтауского районов.

Остальные школы районов учатся в штатном режиме.

Кроме того, Отдел образования Караганды предупредил, что 15 января в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось, что школьников Астаны временно переводят на дистанционную систему обучения из-за непогоды в регионе.

Отметим, что "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 15 января. По прогнозам синоптиков, большая часть республики будет подвержена ветру и метели.

