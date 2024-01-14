Школьников Актюбинской области и Караганды частично переводят на дистанционку
Согласно информации Управления образования региона, учиться дома будут дети из г. Актобе, Айтекебийского, Алгинского, Темирского, Кобдинского, Каргалинского, Байганинского,Хромтауского районов.
Остальные школы районов учатся в штатном режиме.
Кроме того, Отдел образования Караганды предупредил, что 15 января в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.
Ранее сообщалось, что школьников Астаны временно переводят на дистанционную систему обучения из-за непогоды в регионе.
Отметим, что "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 15 января. По прогнозам синоптиков, большая часть республики будет подвержена ветру и метели.