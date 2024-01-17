В семи городах Казахстана прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

По прогнозам синоптиков "Казгидромет", в среду, 17 января, в семи городах Казахстана: Астане, Караганде, Темиртау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Читайте также В предгорье Алматы выявили 54 незаконных постройки КТК приостановил перевалку нефти от грузоотправителей из-за непогоды Уступать автомобилям на зеленый свет светофора: МВД исключило скандальную поправку

Следите за новостями zakon.kz в: