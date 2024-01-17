В Казахстане осудили организаторов незаконного криптообменника

Департаментом АФМ по городу Астана окончено досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении Кучукова и Садырова, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства, указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах.

"Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%", – говорится в сообщении.

В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.





"Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на три года с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. – к лишению свободы на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества", – рассказали в АФМ.

Отмечается, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

Ранее астанчанин незаконно заработал 342 млн тенге на криптовалюте.